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Dolar/TL 7,35'i aşarak rekor kırdı! Analistler ne diyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:49 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,35'ten işlem görüyor. Yükselişini sürdüren euro/TL ise 8,70 zirvesini test etti.

Dolar/TL 7,35'i aşarak rekor kırdı! Analistler ne diyor?

Türk Lirasında gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışma daha da belirgin hal almaya başladı. Son iki ayda 6,85 civarında yatay seyreden kur, 7 liranın üzerine çıkmasının ardından yükselişini kademeli olarak sürdürdü.

İki gündür Londra swap piyasasında gecelik TL faizlerinde yaşanan volatil hareketler çerçevesinde kurda da oynaklık düzeyi oldukça arttı.

Kur, bugünkü işlemlerde 7,35 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Dün ve bugünkü gelişmeler sonrası Merkez Bankası piyasadaki TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini destekleme yönünde adım attı. Ancak Dolar/TL kuru rekora yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

ANALİSTLER NE DEDİ?

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

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