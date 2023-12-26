DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 26 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Aralık 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.3029 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.2738 liradan, satış fiyatı ise 29.3321 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 1.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.3497 TL'den yapan euro şu anda 32.20312543 TL alış ve 32.3870 TL satış fiyatına sahip.

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