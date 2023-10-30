DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 30 EKİM 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç tl? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum 30 Ekim 2023 Pazartesi günü merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28,2135 TL'den yapyı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.1718 liradan, satış fiyatı ise 28.2553 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.56'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8025 TL'den yapan euro şu anda 29.6533 TL alış ve 29.9518 TL satış fiyatına sahip.

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