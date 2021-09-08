Dolar/TL'de 'enflasyon açıklaması' etkisi! Bir anda yükseldi

Sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yaklaşık yüzde 2 yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.

DOLAR ARTTI

Sabah güne 8,33 lira seviyesinden başlayan dolar şu an 8.46 lira seviyesinden işlem görüyor. Güne 9,88 lira seviyesinden başlayan Euro ise, açıklamanın ardından 10.01 lira oldu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI GELDİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın odağını manşet enflasyondan çekirdek enflasyona çevirdiğini belirtti.

“Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır.” diyen Kavcıoğlu, salgının getirdiği olağanüstü koşulların çekirdek enflasyonun önemini artırdığını vurguladı.

Kavcıoğlu, Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşündüklerini ve gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

