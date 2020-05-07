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Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

DOVİZ HABERLERİ  | 07.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7.25'e ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,24'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.

Euro/TL ise 7,82'den işlem görüyor.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 artışla 98 bin 579 puandan güne başladı. Açılış sonrası gelen satışlarla Endeks, 98 bin puanın altına çekildi.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.

AA:DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Bu arada Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, dünkü işlemlerde ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya çalıştığı, ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremediklerinden temerrüde düştükleri öne sürüldü. AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, serbest piyasanın kurallarına uymayan işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği bildirildi.

S&P, TÜRKİYE'NİN NOTUNU TEYİT ETTİ

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını B+ ve BB- olarak teyit etti ve görünümü 'durağan' olarak belirtti.
S&P, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralmasını ve 2021'de yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, “En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek” ifadelerine yer verdi.

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