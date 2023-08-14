FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR / TL FİYATI 14 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

DOLAR / TL FİYATI 14 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

14.08.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem günü olan 14 Ağustos 2023 tarihinde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış - satış fiyatlarında son durum...

DOLAR / TL FİYATI 14 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 14 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

dolar

14 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0445 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0418 liradan, satış fiyatı ise 27.0473 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5722 TL'den yapan euro şu anda 29.5675 TL alış ve 29.5770 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emsal nitelikte karar: Hayatın olağan akışına...Emsal nitelikte karar: Hayatın olağan akışına...
Site aidatlarına düzenleme geliyorSite aidatlarına düzenleme geliyor
Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı!Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar döviz kuru

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.