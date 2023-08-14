DOLAR / TL FİYATI 14 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 14 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

14 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0445 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0418 liradan, satış fiyatı ise 27.0473 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5722 TL'den yapan euro şu anda 29.5675 TL alış ve 29.5770 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

