DOLAR / TL FİYATI 25 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.1874 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.1605 liradan, satış fiyatı ise 29.2090 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.1285 TL'den yapan euro şu anda 31.9701 alış ve 32.2869 satış fiyatına sahip.

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