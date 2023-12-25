FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR / TL FİYATI 25 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

DOLAR / TL FİYATI 25 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

25.12.2023 06:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı ve 25 Aralık 2023 Pazartesi günü dolar ile euroda son durum...

DOLAR / TL FİYATI 25 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.1874 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.1605 liradan, satış fiyatı ise 29.2090 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.1285 TL'den yapan euro şu anda 31.9701 alış ve 32.2869 satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağızTrafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız
AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdiAK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi
"Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi "Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar
En Çok Okunan Haberler
''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

"Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi

"Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi

Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için son gün ne zaman?

Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için son gün ne zaman?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.