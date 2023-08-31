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DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA 31 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Canlı takip ekranı

31.08.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 31 Ağustos 2023 dolar, euro kaç TL? İşte 31 Ağustos 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA 31 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Canlı takip ekranı

Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 31 Ağustos 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.6903 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6866 liradan, satış fiyatı ise 26.6940 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1954, TL'den yapan euro şu anda 29.1833 TL alış ve 29.2076 TL satış fiyatına sahip.

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