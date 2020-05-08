Dolar/TL güne 7,14'ten başladı

Dolar/TL koronavirüs dönemindeki baskıyla birlikte dün test ettiği yeni tarihi zirsinden BDDK'nın 3 yanbancı bankayı bir bacağı TL olan döviz işleminden men kararı ardından sert geriledi.

Dolar/TL dün 7.2690 ile tarihi zirvesini test etti. BDDK kararı sonrası ise kur sert geriledi. Dolar/TL 7.0555'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 09:46'da 7.15 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.

TL'de bu hafta başında belirginleşen değer kaybı dün itibarıyla durmuş oldu. Piyasada bugün ABD istihdam verileri başta olmak üzere dış veri gündemi izlenecek. Küresel piyasalarda Fed'den negatif faiz oranları beklentileri risk iştahını desteklerken iç piyasada Hazine'nin Nisan ayı nakit dengesi de takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS'in TL yükümlülüklerini yerine getiremediğini, bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacağını açıkladı.