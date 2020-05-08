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Dolar/TL güne 7,14'ten başladı

DOVİZ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:44 | Son Güncelleme

Tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıyan dolar/TL, haftanın son gününe 7,14 seviyesinden başladı. Küresel piyasalarda bugün açıklanacak olan ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin izlenecek.

Dolar/TL güne 7,14'ten başladı

Dolar/TL koronavirüs dönemindeki baskıyla birlikte dün test ettiği yeni tarihi zirsinden BDDK'nın 3 yanbancı bankayı bir bacağı TL olan döviz işleminden men kararı ardından sert geriledi.

Dolar/TL dün 7.2690 ile tarihi zirvesini test etti. BDDK kararı sonrası ise kur sert geriledi. Dolar/TL 7.0555'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 09:46'da 7.15 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.

TL'de bu hafta başında belirginleşen değer kaybı dün itibarıyla durmuş oldu. Piyasada bugün ABD istihdam verileri başta olmak üzere dış veri gündemi izlenecek. Küresel piyasalarda Fed'den negatif faiz oranları beklentileri risk iştahını desteklerken iç piyasada Hazine'nin Nisan ayı nakit dengesi de takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS'in TL yükümlülüklerini yerine getiremediğini, bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacağını açıkladı.

ALTIN FİYTALARI 2 HAFTANIN ZİRVESİNE YAKIN

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışları yine altın fiyatları yukarı çekti. Bugün açıklanacak istihdam rakamlarının koronavirüsün ABD ekonomisine etkisi konusunda karanlık bir tablo ortaya koyacağı endişeleri bir kısım yatırımcının altına yönelmelerine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın Nisan ayında 22 milyon gibi rekor bir düşüş gösterdiğine işaret etmesi beklenen veri öncesi uluslararası piyasalarda spot altın 1.720 dolar/ons seviyesini gördü. Saat 09.30'da spot altının ons fiyatı 1.718 dolar seviyesindeydi.

Ancak analistler, altına yatırımcıların daha büyük ilgi göstermesi için 1.750 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

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