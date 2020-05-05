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Dolar/TL kuru 7,09'u aştı

DOVİZ HABERLERİ  | 05.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Sabah saatlerine 7,02'ye kadar çekildikten sonra yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL kuru MB'nin swap kararı sonrasında 7,0989'a kadar tırmandı. Dolar en son 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaşmıştı.

Dolar/TL kuru 7,09'u aştı

Dolar/TL koronavirüs döneminde Türkiye'den döviz çıkışlarının kamunun artan arzı ile dengelenmeye çalışılmasıyla bir süredir 7 civarında tutunuyordu. Ancak kur bu hafta bir miktar daha yükseldi.

Dün 7,05'in üzerini gören dolar/TL kuru bu sabahki işlemlerde 7,02'ye kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın swap limitlerini yeniden yüzde 40'a çıkarması sonrasın hızlanan yükselişle birlikte dolar/TL kuru, gün ortasında 7,0965'e kadar çıktı. Euro/TL ise 7,67 seviyelerinden el değiştiriyor.

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