Dolar/TL kuru gün sonunda yükselişe geçti!

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hafif düşüşe geçen dolar/TL fiyatları günü yükselişle kapattı.

DOLAR/TL TEKRAR YÜKSELDİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15,61, aylık yüzde 0,91 arttı. Açıklamanın ardından dolar/TL kurunda hafif düşüş seyretti.

Nisan veya Mayıs ayı gibi zirve yapması beklenen yıllık TÜFE, Şubat ayında beklenenden daha hızlı arttı.

Tüketici fiyatları, Şubat ayında aylık yüzde 0.91 artış gösterdi. Bir önceki ay yüzde 14.97 olan yıllık enflasyon yüzde 15.61'e yükseldi.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gün ortasında dolar/TL kurunda hafif düşüş oldu. Güne 7.34 lira civarında başlayan dolar/TL kuru, 7.4 lira seviyelerinde günü kapattı.



