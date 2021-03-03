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Milyarder iş insanı: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 03.03.2021 17:39 | Son Güncelleme

Milyarder iş insanı Mark Cuban, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin ve Ether'in güçlenirken, altının "öldüğünü" söyledi. Cuban, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff'a verdiği cevapta, "Altın öldü Peter. Bunu kabul et" dedi.

Milyarder iş insanı: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para karşıtlarından stratejist Peter Schiff'a, "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi. Cuban açıklamasında, Bitcoin (BTC) ve Ether'in (ETH) güçlenirken, altının "öldüğünü" belirtti.

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"ALTIN ÖLDÜ, BUNU KABUL ET"

Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yaptığı yoruma cevap veren Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

Bu süreçte Bitcoin için yaptığı olumsuz yorumlarla adından söz ettiren Schiff, Bitcoin/Dolar paritesinin sürekli rekor kırmasından dolayı olumsuz yorumlar yapmaya devam ediyor. Wall Street şirketlerinin Bitcoin satın almasını 'aptallık' olarak yorumlayan Schiff'e Cuban, "Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?" diye cevap yazdı.

Tartışmanın ardından milyarder iş insanı, altının olumsuz geleceğini paylaşımlarıyla şöyle anlattı:

mark cuban

'KRİPTO PARA BİLE GERİDE KALABİLİR'

Cuban açıklamasına kripto paranın bile teknoloji karşısında geri planda kalabileceğine değinerek, "Bugün kriptoyla inşa edildiğini gördüğümüz şeyler, yalnızca kavram kanıtlama aşamasında. Teknoloji iyileştikçe, ucuzlaştıkça ve hızlandıkça, yeni uygulamalar olacaktır ve hatta bu uygulamalar bugün kripto olarak bildiğimiz şeyi bile geride bırakacaktır" dedi.

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Cointelegraph'tan William Suberg haberine göre, Cuban, şöyle devam etti, “Altın ise değişmeyecek. Bu nedenle bir değer saklama aracı olarak zamanla ölecek."

Cuban, son olarak Schiff'e "Unutma, altın da teknolojiyle inşa edilmiş bir değer saklama aracıydı. Kazma ve kürekler zamanlar madencilik faaliyetlerine evrildi. En verimli madenciliği yapmak için zamanın teknolojisini kullanan ödüllendirildi. Tıpkı bugün kriptoda olduğu gibi" diye belirtti.

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