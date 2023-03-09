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Dolar/TL kurunda yeni eşik! Yatırımcılar pür dikkat o seviyeye kilitlendi: 14 Mayıs’a kadar…

09.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar yatırımcıları, piyasaların hareketlendiği şu günlerde alış satış verileri ile canlı rakamlar için araştırmalarını sıklaştırdı. Ekonomi piyasalarının grafiği yukarı yönlü seyrini sürdürürken, Dolar/TL kuru rekor seviyelerde hareket ediyor. Peki canlı döviz kuru ile 9 Mart 2023 bugün dolar kaç TL, ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum ile Euro dolar güncel rakamlar…

Dolar/TL kurunda yeni eşik! Yatırımcılar pür dikkat o seviyeye kilitlendi: 14 Mayıs’a kadar…

Geçtiğimiz haftalarda 19 TL üzerini test eden dolar/TL kuru yeniden atağa geçti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, ABD Senatosunda yaptığı konuşmada şahin ifadeler kullandı. Powell, yeniden yükselişe geçen enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti ve nihai faizin tahminlerin üzerinde olacağını vurguladı.

dolar (5)

Powell’ın açıklamalarının ardından bu ayki FOMC toplantısında komitenin 25 yerine 50 baz puanlık faiz artışına gideceği beklentisi yüzde 70’e çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 4 sınırında hareket ederken, dolar endeksi 106 seviyesine yaklaşarak 1 Aralık 2022 sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

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DOLAR/TL YÜKSELİŞTE

Doların küresel piyasalarda son üç ayın en yüksek seviyesine çıkması ve paritede de baskının artmasıyla kur bu sabah 18,95’in üzeri görültü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 20 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLAR

19 TL KRİTİK SEVİYE

2022’de yüzde 40 yükselen ve yılı 18,70’ten kapatan dolar/TL, 2023’ün ilk aylarında oldukça dar bantta işlem görüyor. Fakat gerek küresel piyasalarda doların yeniden güç kazanması gerek döviz çiftlerindeki baskı gerekse de yurt içinde 14 Mayıs’taki seçimlere yaklaşılmasıyla kurda oynaklığın artacağı bir dönem olması bekleniyor. Kurda 19 seviyesi yeni eşik olarak yakından izleniyor.


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