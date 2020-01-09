Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin önemli derecede azalmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5.87'in altına indi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarının gerilemesine ve buna paralel Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının kalkmasını sağladı.

Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,8655'i gördü ve saat 17.32 itibarıyla 5.8832 seviyesinde dengelendi.

FAİZLER 2,5 YILIN DİBİNDE

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

BORSA İSTANBUL'DA KAZANÇ YÜZDE 4'Ü GEÇTİ

BİST 100 Endeksi, açılışta yüzde 2,09 değer artışıyla 115 bin 236 puandan güne başladı.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 117.615 puanı gördü. Saat 17:33 itibarıyla endeks 117.460 puanda.



