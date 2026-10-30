FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa videosu çekti! Yüzündeki bantlar dikkat çekti

İçerik devam ediyor
Cansu Çamcı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, istifa videosunda yüzündeki bantlarla dikkat çekti. Lagarde, görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylarca süren spekülasyonların ardından 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.

YÜZÜNDEKİ BANTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden ayrılacağını duyurduğu videoda yüzündeki bantlar dikkat çekti. Burnunda ve yanağında bantlarla kamera karşısına geçen Lagarde'nin bu görüntüsü endişelendirdi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Lagarde, görüntüsüyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Avrupa Merkez Bankası çalışanlarına gönderdiği video mesajda, hafta başında küçük bir cerrahi müdahale geçirdiğini belirtti.

Görüntüsüyle ilgili espri de yapan Lagarde, "Komik göründüğümü biliyorum. Tayland'da kickboks yaptığım için değil. Sadece alınması gereken küçük bir cilt kanseriydi." ifadelerini kullandı. Lagarde, böylece yüzündeki bantların nedenini de açıklamış oldu.

"7 ŞUBAT 2027 İTİBARIYLA GÖREVDEN AYRILACAĞIMI AZ ÖNCE BİLDİRDİM"

Euro bölgesinin artan enerji fiyatları, enflasyon ve giderek ağırlaşan borçlanma maliyetleri ile karşı karşıya olduğu bir dönemde gelen istifa kararına ilişkin Lagarde, "Çalışma arkadaşlarıma ve personele 7 Şubat 2027 itibarıyla görevimden ayrılacağımı az önce bildirdim. Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir onur ve çok büyük bir ayrıcalıktı" dedi. Lagarde, görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve geleceğe hazır bir Avrupa Merkez Bankası bırakarak ayrıldığını düşündüğünü söyledi.

Lagarde, mevcut görevinde dile getiremediği bazı konularda görüşlerini açıklamak istediğini belirterek, artık bu tarafsızlık içerisinde kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

YERİNE GEÇECEK İSİMLER KONUŞULUYOR

Lagarde'ın görevinin 31 Ekim 2027’ye kadar sürmesi planlanırken, aylardır "görevinden erken ayrılacağına" dair spekülasyonlar artıyordu. Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu başkanlığı için öne çıkan adaylardan biri olarak görülüyordu.

ECB başkanlığına Lagarde’ın yerine gelebilecek isimler arasında ise Hollanda Merkez Bankasının eski başkanı Klaas Knot ve İspanya Merkez Bankasının eski başkanı Pablo Hernandez de Cos’un isimleri öne çıkıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönemRadarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem
Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.