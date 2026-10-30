Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa videosu çekti! Yüzündeki bantlar dikkat çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylarca süren spekülasyonların ardından 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.

YÜZÜNDEKİ BANTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden ayrılacağını duyurduğu videoda yüzündeki bantlar dikkat çekti. Burnunda ve yanağında bantlarla kamera karşısına geçen Lagarde'nin bu görüntüsü endişelendirdi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Lagarde, görüntüsüyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Avrupa Merkez Bankası çalışanlarına gönderdiği video mesajda, hafta başında küçük bir cerrahi müdahale geçirdiğini belirtti.

Görüntüsüyle ilgili espri de yapan Lagarde, "Komik göründüğümü biliyorum. Tayland'da kickboks yaptığım için değil. Sadece alınması gereken küçük bir cilt kanseriydi." ifadelerini kullandı. Lagarde, böylece yüzündeki bantların nedenini de açıklamış oldu.

"7 ŞUBAT 2027 İTİBARIYLA GÖREVDEN AYRILACAĞIMI AZ ÖNCE BİLDİRDİM"

Euro bölgesinin artan enerji fiyatları, enflasyon ve giderek ağırlaşan borçlanma maliyetleri ile karşı karşıya olduğu bir dönemde gelen istifa kararına ilişkin Lagarde, "Çalışma arkadaşlarıma ve personele 7 Şubat 2027 itibarıyla görevimden ayrılacağımı az önce bildirdim. Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir onur ve çok büyük bir ayrıcalıktı" dedi. Lagarde, görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve geleceğe hazır bir Avrupa Merkez Bankası bırakarak ayrıldığını düşündüğünü söyledi.

Lagarde, mevcut görevinde dile getiremediği bazı konularda görüşlerini açıklamak istediğini belirterek, artık bu tarafsızlık içerisinde kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

YERİNE GEÇECEK İSİMLER KONUŞULUYOR

Lagarde'ın görevinin 31 Ekim 2027’ye kadar sürmesi planlanırken, aylardır "görevinden erken ayrılacağına" dair spekülasyonlar artıyordu. Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu başkanlığı için öne çıkan adaylardan biri olarak görülüyordu.

ECB başkanlığına Lagarde’ın yerine gelebilecek isimler arasında ise Hollanda Merkez Bankasının eski başkanı Klaas Knot ve İspanya Merkez Bankasının eski başkanı Pablo Hernandez de Cos’un isimleri öne çıkıyor.