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Dolar ve Bitcoin'den yeni rekor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 10:33
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Dün yükseliş eğiliminde olan dolar/ TL kuru güne rekor tazeleyerek başladı. Doların yanında bir rekor haberi de Bitcoin'den geldi. (13 Mart 2024 Çarşamba Günü dolar kuru ne kadar oldu?) Dolar, Euro ve Bitcoin'de son durum...

Dolar ve Bitcoin'den yeni rekor!

Döviz kurları ve Bitcoin'deki yükseliş devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, Euro 35,0760 liradan güne başladı. Dolar/TL 32.50 lirayı görerek rekor tazeledi. Dijital Para birimi Bitcoin de 72 bin dolar seviyesini aşarak 73 bin doları test etti.

Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.

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Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

BİTCOİN 73 BİN DOLARI TEST ETTİ

Kripto para piyasaları tarafında, Bitcoin, dün 73 bin doları test ederek zirve tazelemesinin ardından günü yüzde 1,5 azalışla 71 bin 34 dolardan tamamladı. Bitcoin, bugün önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 72 bin 100 dolarda bulunuyor.


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