Dolar ve euro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajlarıyla dalgalandı

Dünya genelinde artan salgın vakalarını yavaşlatmak amacıyla tedbir açıklayan ülkeler arasına Türkiye de dahil oldu. Aşı haberleriyle moral bulan küresel piyasaların yanı sıra yenilenen ekonomi yönetiminden gelen 'yapıcı' yorumlarla geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla güçlenen Türk Lirası, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yatay seyirde.

Hafta başından bu yana 7,68-7,72 aralığında seyreden dolar/TL'de, bugün kısa süreli bir dalgalanma yaşandı. TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yatırımcıları yüksek faizde ezdirmemeliyiz' açıklamaları dalgalanmanın odağında yer aldı. Bu sözler, yarın PPK'dan beklenen faiz artışına yönelik endişelere neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının yapıldığı dakikalarda dolar/TL kısa süreli de olsa yukarı yönlü atağa kalktı. Kur 14:55 sularında 7,7890'a kadar tırmandı. Birkaç dakikalık yükselişin ardından hızla düşüşe geçen ve 7,70'in altına çekilen dolar/TL sonrasında 7,71-7-72 bandında dengelendi.

Dolar/TL benzeri bir grafik çizen euro/TL, 9,16 seviyelerinden 9,2485'e kadar yükseldi. Yeniden sabahki seviyelerine dönen euro/TL 9,15-9,16 düzeyinde değerleniyor.

