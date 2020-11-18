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Dolar ve euro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajlarıyla dalgalandı

DOVİZ HABERLERİ  | 18.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararını bekleyen döviz kurları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla kısa süreli olarak dalgalandı. 7,78'i geçen dolar/TL, sonrasında 7,71-7,72 bandından dengelendi.

Dünya genelinde artan salgın vakalarını yavaşlatmak amacıyla tedbir açıklayan ülkeler arasına Türkiye de dahil oldu. Aşı haberleriyle moral bulan küresel piyasaların yanı sıra yenilenen ekonomi yönetiminden gelen 'yapıcı' yorumlarla geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla güçlenen Türk Lirası, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yatay seyirde.

Hafta başından bu yana 7,68-7,72 aralığında seyreden dolar/TL'de, bugün kısa süreli bir dalgalanma yaşandı. TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yatırımcıları yüksek faizde ezdirmemeliyiz' açıklamaları dalgalanmanın odağında yer aldı. Bu sözler, yarın PPK'dan beklenen faiz artışına yönelik endişelere neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının yapıldığı dakikalarda dolar/TL kısa süreli de olsa yukarı yönlü atağa kalktı. Kur 14:55 sularında 7,7890'a kadar tırmandı. Birkaç dakikalık yükselişin ardından hızla düşüşe geçen ve 7,70'in altına çekilen dolar/TL sonrasında 7,71-7-72 bandında dengelendi.

Dolar/TL benzeri bir grafik çizen euro/TL, 9,16 seviyelerinden 9,2485'e kadar yükseldi. Yeniden sabahki seviyelerine dönen euro/TL 9,15-9,16 düzeyinde değerleniyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yarın akşam görürüz
REİS YOKLAMA ÇEKTİ.YARIN FAİZ 475 VE ÜZERİ BEKLENTİ BABINDA GERÇEKLEŞECEKTİR. BORSA GEÇEN HAFTADAN BERİ BUNU FİYATLIYOR. BANKA HİSSELERİ UÇTU.UZUN ZAMANDIR TEKNOLOJİ, GIDA, OTOMOTİV, SAĞLIK HİSSELERİ ÇOK ÇIKTI.YANİ PAHALLI DURUMDALAR.BENİM TAVSİYEM ŞUDUR; ESKİ RAKAMLA 82 BİNLERDEN 129 BİNLERE YANİ (1.291) ÇIKIŞ SÜRECİNDE SAYDIĞIM HİSSELER ÇIKARKEN TAM TERSİ BU ÇIKIŞLARA KATILMAYAN, HATTA SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER OLDU.DEMEK İSTEDİĞİM BORSA ÇIKARKEN BİLE DÜŞEN PRİM YAPMAYAN HİSSELERE BİR GİRİŞ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
Faiz’i bende sevmiyorum .!!! Ama kırılgan bir ekonomiye sahibiz haliyle faiz cuzi bir şekilde artmalıki döviz artmasın.
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