Dolar ve euro'da ibre yukarıyı gösteriyor! 24 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ikinci gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip ediyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 24 Ağustos 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro bugün ne kadar?

24 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın ikinci günü olan 24 Ağustos Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,4243 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4235 TL alış ve 8,4253 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.6 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.17 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,09'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,9071 TL'den yapan euro şu anda 9,8997 TL alış ve 9,9147 TL satış fiyatına sahip.



