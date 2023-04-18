Dolar ve euro için ECB Başkanı Lagarde’dan flaş açıklama: “Kesin, değişmez olarak görülmemeli…”

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Euro Bölgesi'nin para birimlerinin rezerv para statülerini kesin, değişmez olarak görmemeleri gerektiğini, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sistemlerini yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

"Yeni bir küresel harita çizilmekte" diye konuşan Lagarde, bazı ülkelerin ödemelerde kullanılabilecek Çin yuanı veya Hindistan rupisi gibi alternatif para birimi aramakta, altın biriktirmekte veya kendi ödeme sistemlerini oluşturmakta olduklarını vurguladı.

‘HAKİMİYET YAKIN ZAMANDA KAYBEDİLMEZ AMA…’

"Bu gelişmeler ABD doları ve euronun hakim pozisyonlarını yakın bir zamanda kaybedecekleri anlamına gelmiyor" diye konuşan Lagarde, "Şu ana kadar veriler uluslararası para birimlerinin kullanımında önemli değişiklikler göstermedi. Ancak, ABD doları ve euronun uluslararası para birimi statülari artık kesin. değişmez olarak görülmemeli" değerlendirmesini de yaptı.

ECB verilerine göre, dünya genelinde döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ı ABD doları cinsinden, euronun oranı yüzde 20. (Foreks Haber)



