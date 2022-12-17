DOLAR ve EURO için tarih verdi! 17 Aralık 2022 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Uzman isim "Büyük fırsat!" diyerek uyardı

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan İslam Memiş'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 17 Aralık 2022 Cumartesi günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (17 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,6520 TL'den yaptı.

Dolar bugün 18,6512 TL alış, 18,6529 TŞ satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19,7654 TL'den yaptı.

Euro 17 Aralık 2022 Cumartesi günü 19,7575 TL alış, 19,7535 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR AÇIKLAMASI

İslam Memiş, doların Mart ayına dek yükselişine devam edeceğini ifade etti. Memiş, yatırımcılar ile vatandaşların euro da dahil olmak üzere sterlin ve emtia gibi enstrümanların miktarını artırmak için zaman bulduğunu ifade etti.

