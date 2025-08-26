FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar ve euro kaç TL oldu? 41 TL seviyesi... Güncel dolar ve euro fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,0090 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı günü son durum...

Dolar ve euro kaç TL oldu? 41 TL seviyesi... Güncel dolar ve euro fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,9920'den tamamlamıştı.

Dolar ve euro kaç TL oldu? 41 TL seviyesi... Güncel dolar ve euro fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı 1

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2470'ten satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası riskli varlıklara yönelim azalırken, dolar endeksi dün yüzde 0,6 artışla 98,3 seviyesinden günü kapattı. Endeks, yeni güne ise yatay başladı.

Fed'in parasal gevşeme patikası ve tarifelerin etkilerine yönelik belirsizlikler temel ekonomik gündem olmayı sürdürürken, Trump'ın yeni tarife tehditleri ve Cook'a yönelik kararı risk algısının tekrardan yükselmesinde etkili oldu.

Bir süredir geride duran tarifeler konusunda ise Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En pahalısı Türkiye'de! Dünya'ya göre 2,5 kat daha yüksekEn pahalısı Türkiye'de! Dünya'ya göre 2,5 kat daha yüksek
Üniversite mezununa 25 bin TL, eli tornavida tutana 100 bin TL!Üniversite mezununa 25 bin TL, eli tornavida tutana 100 bin TL!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,02
41,02
% 0.06
09:54
Euro
47,72
47,73
% 0.13
09:54
İngiliz Sterlini
55,25
55,26
% 0.1
09:54
Avustralya Doları
26,58
26,59
% 0.04
09:54
İsviçre Frangı
50,85
50,87
% 0.03
09:54
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.58
09:50
Çin Yuanı
5,73
5,73
% -0.05
09:50
İsveç Kronu
4,28
4,28
% 0.17
09:54
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar fiyatı dolar kaç tl oldu euro alış satış euro fiyatı euro kaç tl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

Dev futbol kulüplerinin sponsoruydu

Dev futbol kulüplerinin sponsoruydu

Trump’tan o ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor”

Trump’tan o ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor”

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.