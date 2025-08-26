Dolar ve euro kaç TL oldu? 41 TL seviyesi... Güncel dolar ve euro fiyatı 26 Ağustos 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,9920'den tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2470'ten satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası riskli varlıklara yönelim azalırken, dolar endeksi dün yüzde 0,6 artışla 98,3 seviyesinden günü kapattı. Endeks, yeni güne ise yatay başladı.

Fed'in parasal gevşeme patikası ve tarifelerin etkilerine yönelik belirsizlikler temel ekonomik gündem olmayı sürdürürken, Trump'ın yeni tarife tehditleri ve Cook'a yönelik kararı risk algısının tekrardan yükselmesinde etkili oldu.

Bir süredir geride duran tarifeler konusunda ise Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır