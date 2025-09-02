FİNANS

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 2 Eylül 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,1440 liradan, avro 48,1550 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1350 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatı 2 Eylül 2025 Salı günü son durum...

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 2 Eylül 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 2 Eylül 2025 Salı 1

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,1420 liradan alınan dolar, 41,1440 liradan satılıyor. 48,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,1550 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,1070, avronun satış fiyatı ise 48,1650 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,1900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,7170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda iki tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi öngörülürken ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,16
41,16
% 0.1
10:54
Euro
47,99
48,05
% -0.36
10:54
İngiliz Sterlini
55,20
55,21
% -1.01
10:54
Avustralya Doları
26,75
26,76
% -0.7
10:54
İsviçre Frangı
51,22
51,24
% -0.26
10:54
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.31
10:50
Çin Yuanı
5,76
5,76
% -0.03
10:50
İsveç Kronu
4,37
4,37
% -0.26
10:54

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar fiyatı dolar kaç tl oldu euro fiyatı euro kaç tl
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

