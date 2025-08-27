FİNANS

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 27 Ağustos 2025 Çarşamba

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,0430 liradan, euro 47,7330 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,0430 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatı 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü son durum...

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 27 Ağustos 2025 Çarşamba
Hande Dağ

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,0410 liradan alınan dolar, 41,0430 liradan satılıyor. 47,7310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,7330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,0240, euronun satış fiyatı ise 47,8290 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 47,7310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2770'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,04
41,04
% -0.01
10:15
Euro
47,68
47,69
% -0.25
10:15
İngiliz Sterlini
55,26
55,27
% -0.12
10:15
Avustralya Doları
26,60
26,61
% -0.18
10:15
İsviçre Frangı
50,93
50,95
% -0.27
10:15
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.11
10:10
Çin Yuanı
5,73
5,73
% -0.06
10:10
İsveç Kronu
4,28
4,28
% -0.3
10:15

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında devam eden gerginlik, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Fed'in özerkliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben yönetim kurulu üyesi Cook'u görevden alma girişiminin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığına işaret ettiğini belirterek, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde bankanın projeksiyonlarına ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının ölçüleceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 83 ihtimalle faiz indirimi yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. (AA)

