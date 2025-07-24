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Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 24 Temmuz 2025 Perşembe dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar / TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4770 seviyesinden işlem görüyor. Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz 2025 Perşembe dolar, euro, sterlin döviz fiyatları...

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 24 Temmuz 2025 Perşembe dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kaç lira, euro kaç lira, sterlin kaç lira oldu? 24 Temmuz 2025 Perşembe döviz fiyatlarında son durum... Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,4460'tan tamamladı.

Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 24 Temmuz 2025 Perşembe dolar, euro, sterlin fiyatı 1

İŞTE GÜNCEL CANLI DOLAR FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7580'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,0740'tan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,48
40,48
% 0.06
10:20
Euro
47,75
47,76
% 0.19
10:21
İngiliz Sterlini
55,05
55,07
% 0.12
10:21
Avustralya Doları
26,78
26,79
% 0.27
10:20
İsviçre Frangı
51,06
51,08
% 0.48
10:20
Rus Rublesi
0,51
0,52
% -0.1
10:20
Çin Yuanı
5,66
5,66
% 0.27
10:20
İsveç Kronu
4,26
4,26
% 0.7
10:21

Dolar endeksi de yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Trump, Japonya'nın pazarını "ilk kez" ABD'ye açtığına dikkati çekerek bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini kaydetti. Büyük ülkeleri pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edebilirse tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini vurgulayan Trump, aksi takdirde çok daha yüksek gümrük vergilerinin uygulanacağını bildirdi. Trump, İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yaptıklarını, Çin ile ticaret anlaşmasını da tamamlama sürecinde olduklarını anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam eden Trump, konut sektörünün faiz oranlarının düşmemesi nedeniyle geride kaldığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

ECB'den ise bu ay bir faiz indirimi beklenmiyor.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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