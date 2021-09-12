Dolar ve euro ne kadar? 12 Eylül 2021 Pazar dolar kuru!

Son 4 haftadır değer kaybeden dolar 6-12 Eylül haftasını yüzde 2,51 yükselerek kapattı. Dolar 8 Eylül Çarşamba günü yaklaşık yüzde 1,42 değer kazandı. Euro hafta boyu yaklaşık yüzde 1,21, sterlin ise 1,55 yükseldi. İşte 12 Eylül 2021 Pazar dolar kuru!

DOLAR NE KADAR?

Hafta içerisinde 8,26 TL'ye kadar düşen dolar toparlanarak haftayı 8,47 TL'den kapattı. Dolar, piyasaların kapanacağı cuma günü yaklaşık yüzde 0,48 değer kazandı.

EURO NE KADAR?

Haftaya 9,86 TL'den başlayan euro 10,08 TL'ye kadar yükseldi ancak bu seviyeden satıcı bularak haftayı 9,98 TL'den kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Hafta boyu en çok 11,76 TL'ye kadar yükselen sterlin 11,69 TL'den işlem görüyor.

