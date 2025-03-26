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Dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba

26.03.2025 09:08
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Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı? 26 Mart 2025 çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatı merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 37,9910 liradan, avro 40,9860 liradan güne başladı. İşte detaylar...

Dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba

Serbest piyasada 37,9890 liradan alınan dolar, 37,9910 liradan satılıyor. 40,9840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi.

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Dün doların satış fiyatı 37,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0750 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
37,94
38,03
% 0.01
00:49
Euro
40,93
41,14
% 0.03
00:51
İngiliz Sterlini
49,14
49,24
% -0.02
00:50
Avustralya Doları
23,91
23,98
% 0.03
00:53
İsviçre Frangı
42,97
43,11
% 0.03
00:53
Rus Rublesi
0,45
0,45
% 0.03
00:53
Çin Yuanı
5,23
5,24
% 0
00:10
İsveç Kronu
3,78
3,79
% 0.07
00:53
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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