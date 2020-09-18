Dolar ve euro rekor tazeledi

Dolar/TL'de yeni zirve görüldü.

Dün 7.5610 ile yeni tarihi zirvesini test ettikten sonra güne 7,55 civarında başlayan dolar 7,5719 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.

Dolar bankalararası piyasada 7,57-7,58 bandında hareket ediyor.

Euro/TL de 8,96 seviyesinde işlem görüyor.

HAFTAYA GÖZLER MERKEZ'DE

Piyasalarda önümüzdeki hafta açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi bankanın sıkılaştırma adımları izleniyor.

Politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8,25'e kadar düşüren Merkez Bankası son iki toplantısında ise faizleri sabit tuttu. Önümüzdeki hafta Merkez'in faiz kararı piyasalarda en önemli gündem maddesi olacak.

