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Dolar ve euro, Türk lirası karşısında rekor seviyede: Haftanın en önemli iki günü! Döviz fiyatları için ‘oynaklık artabilir’ uyarısı

13.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem dolar/TL kuru hem de euro/TL kuru tarihi rekor seviyesini bir üste taşıdı. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamı günün önemli başlığı konumunda bulunurken, ekonomistler piyasada hareketliliğin artabileceğini dile getirdi. Enflasyondaki artış beklentisi de 2 yılın en düşük seviyesine indi. Yarın ise döviz piyasasının gündemi ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı olacak. Başkan Powell’ın yatırımcılar için vereceği mesajlar dolar yatırımcılarının takibinde bulunacak.

Dolar ve euro, Türk lirası karşısında rekor seviyede: Haftanın en önemli iki günü! Döviz fiyatları için ‘oynaklık artabilir’ uyarısı

Para birimleri karşısında nispeten zayıf görünüm sergileyen dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam etse de ay başındaki ralli hız kesti. Ancak dolar/TL kurunda yaşanan rekor serisi bugün de devam etti. Haftaya yeni rekorla başlayan dolar haftanın ikinci gününde yine zirvesini güncelledi. Kur 23,80 seviyesini aştı.

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EURO/TL’DEN YENİ REKOR

ABD dolar endeksi 102,88 seviyesine gerilerken, Euro/dolar paritesi ise 24 Mayıs'tan bu yana ilk kez 1,07945 seviyesini gördü. Yurt içinde de euro,Türk Lirası karşısında rekor tazelerken 25,85 seviyesinin üstünü test etti.

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ABD ENFLASYONU VE FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.

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Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dün ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed'in bugün açıkladığı mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösterdi. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 4,1 ile 2 yılın en düşük seviyesine indi.

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YURT İÇİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonu düşürmeye yönelik adımların atılacağını vurguladı. Yurt içinde ülke ekonomisi Nisan ayında 5,40 milyar dolar ile 18 ay üst üste cari açık vermiş oldu. Ayrıca önümüzdeki süreçte normalleşmeye ilişkin yapılacak hamleler para politikası açısından belirleyici olacağından yakından takip ediyor.

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