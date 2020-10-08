FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ve euro yeni zirveyi gördü

Dolar ve euro yeni zirveyi gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 08.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne rekorla başladı. Dolar/TL zirvesini 7,93'ün üzerine taşırken euro/TL ise 9,35'i aştı.

Dolar ve euro yeni zirveyi gördü

Küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin nedeni ise ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar... Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler ışığında, Asya borsaları bugün bir ayın zirvesine yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,4'ler civarı artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla art arda dördüncü seansta da yükselerek eylül başından bu yana en en yüksek seviyelere ulaştı. Avustralya borsası, federal bütçede açıklanan beklentilerin üzerindeki mali desteğin etkisiyle yüzde 1.1 değerlenirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükseldi.

DOLAR 7,93'Ü AŞTI

Yurt içinde ise rutin haftalık para banka istatistikleri dışında veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL 7,93 seviyelerini test ederek tarihi zirvesini yenilerken, euro/TL de 9,35'i aşarak rekor tazeledi.

Jeopolitik gelişmeler, TL'de negatif ayrışmanın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu arada Merkez Bankası (TCMB) ise likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47'ye yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11.75'i de aşarak yüzde 12'nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Dolar yine yükselişte!Dolar yine yükselişte!
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatlarıAltın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
Dev ayakkabı markasının kurucusu hayatını kaybetti
Dev ayakkabı markasının kurucusu hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dolardan yeni rekor...
Dolardan yeni rekor...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Dolar yükseliyor mu?
Dolar yükseliyor mu?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar yine yükselişte... Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar yine yükselişte!
Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve
Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve
Dolar yine yükselişte... Dolar kuru bugün ne kadar? 7 Ekim 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne yükselişle başladı!
Dolar yine hareketli... Dolar kuru bugün ne kadar? 6 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar yine yükselişte... Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Ekim 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların ateşi sönmüyor!
Dolar yine yükselişte... Dolar kuru bugün ne kadar? 2 Ekim 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların ateşi sönmüyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.