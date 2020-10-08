Dolar ve euro yeni zirveyi gördü

Küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin nedeni ise ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar... Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler ışığında, Asya borsaları bugün bir ayın zirvesine yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,4'ler civarı artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla art arda dördüncü seansta da yükselerek eylül başından bu yana en en yüksek seviyelere ulaştı. Avustralya borsası, federal bütçede açıklanan beklentilerin üzerindeki mali desteğin etkisiyle yüzde 1.1 değerlenirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükseldi.

DOLAR 7,93'Ü AŞTI

Yurt içinde ise rutin haftalık para banka istatistikleri dışında veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL 7,93 seviyelerini test ederek tarihi zirvesini yenilerken, euro/TL de 9,35'i aşarak rekor tazeledi.

Jeopolitik gelişmeler, TL'de negatif ayrışmanın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu arada Merkez Bankası (TCMB) ise likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47'ye yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11.75'i de aşarak yüzde 12'nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.

