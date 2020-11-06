Dolar ve euroda yeni rekor

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık seyir dikkat çekiyor. Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşandı. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.

Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Güne yatay başlayan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Günün ikinci bölümünde yükseliş hız kazanırken dolar/TL 8,5597 ile zirveyi gördü. Euro/TL'de ise 10,1501 ile rekor kırıldı.

