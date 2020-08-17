Dolar ve euroda yeni zirve

Dolar/TL kuru ise geçtiğimiz haftanın son günlerinde yeniden başladığı yükseliş hareketine bugün de devam ediyor. Dolar/TL'de zirve 7,39'un üzerine taşınırken euro/TL ise 8,77'yle rekor tazeledi. Saat 10:59'da dolar/TL 7,3863'ten euro/TL ise 8,7526'dan el değiştiriyordu.

Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları ve temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD'de ağustos ayı New York Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.

