Dolar ve euroda yeni zirve

Küresel piyasalarda riskten kaçış bir miktar yavaşlasa da yönsüz seyir sürüyor. Yurt içinde ise gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanmışken dolar/TL'nin de rekorlarla dolu seyri devam ediyor. Dün 7,67'nin üzerini gören dolar/TL bugün de tarihi seviyelerini 7,69 ile güncelledi. Sabah saatlerinde 7,66-7,67 seviyelerinde değerlenen dolar/TL, yurt içi piyasaların hareketlenmesiyle birlikte 7,69'un üzerine tırmandı. Euro/TL'de ise 9.0067 seviyesini aşarak tarihi zirve yaptı.

Gün içi en yüksek seviyesini 7,6852 ile gören dolar/TL, saat 14:36 itibarıyla 7.6888'den euro/TL ise 9.0048'den el değiştiriyor.

TCMB'nin yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin edişeler TL'de satış baskısı getirirken piyasalarda AB ile ilişkiler de yakından takip ediliyor.

