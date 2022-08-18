Dolar yatırımcıları bu haberi bekliyor: TCMB faizler için yeniden ‘pas’ mı diyecek? 'Risk taşıyor' diyerek uyardılar

Piyasa bugün çok kritik kararın açıklanmasını bekliyor. Herkesin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararında. 2021 yılının Eylül ayında seri faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, 4 ayda toplam 500 baz puanlık indirime gitmiş ve 2022 yılının geri kalan aylarında yüzde 14’te sabit bırakmıştı. Yılın sekizinde faiz kararında da faizlerde değişiklik beklenmiyor.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 15 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Mevcut toplantıda bir kurum politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor. Yıl sonu tahminini paylaşan 15 kurumun ise medyan beklentisi faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu. En düşük yıl sonu tahmini veren kurum politika faizinin yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini bekliyor.

FRANSIZ BANKADAN DOLAR TAVSİYESİ

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde yatırımcıların en çok merak ettiği konu dolar/TL’deki hareketlilik oldu. Fransız banka Société Générale (SocGen) dolar yatırımcıları için ‘uzun pozisyon’ alınması tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin de 2023 Haziran ayına kadar bir değişiklik beklenmediğini ifade ettiler.

DOLAR YILIN EN SAKİN DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftalar yıl içi zirvesini 18 liranın üzerine taşımasının ardından bu seviyenin altındaki pozisyonunu koruyor. Kur, aylık bazda bu yılın en sakin dönemini geçiriyor.

Aralık ayında görülen zirve sonrası düşüşe geçen dolar kuru 2022’nin ilk ayını da düşüşle geçirdi. Bu yıl en düşük 13,17 seviyesini gören kurda aylık bazda Şubat ayından itibaren yükseliş hızlandı. En fazla oynaklık ise Mayıs ayında görüldü. Bunda yurt içi enflasyonun giderek artması ve Fed’in faiz artışını hızlandırması etkili oldu.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Piyasalar enflasyonun yıl sonunda yüzde 70,6 olmasını bekliyor, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 60,4. Finans ve reel sektör temsilcileriyle yapılan ankete göre katılımcılar yıl sonunda dolar kurunun rekor tazelemesini bekliyor. Ortalama tahmin seviyesi 19,65. Faizde bu yıl için değişikliğe gidilmesi de beklenmiyor.

18 LİRA ÜZERİ REKOR RİSKİ TAŞIYOR

20 Aralık’ta görülen zirve 18,36. Analistler piyasalarda 18 seviyesinin yeni bölge olarak önemle takip edildiğini, bu seviyenin aşılması durumunda rekor riskinin arttığının altını çiziyor. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde 17,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL de aynı dakikalarda 18,25’ten değerleniyor.



