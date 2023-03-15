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DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Bunu yapmayan zarar edecek: İşte 15 Mart 2023 euro, sterlin ve DOLAR FİYATLARI...

15.03.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklamalarının ardından 15 Mart 2023 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan önceki kapanışını 1.161,82 TL'den yapan gram altın 1.161,67 TL alış, 1.161,79 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 15 Mart 2023 Çarşamba günü euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Bunu yapmayan zarar edecek: İşte 15 Mart 2023 euro, sterlin ve DOLAR FİYATLARI...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Selçuk Geçer'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. 15 Mart 2023 Çarşamba gününün euro, sterlin ve dolar fiyatları internette araştırılıyor. İşte 15 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (15 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Dolar önceki kapanışını 18,9759 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.9695 liradan, satış fiyatı ise 18.9823 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.4079 TL'den yapan euro şu anda 20.4154 TL alış ve 20.3393 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 23.1072 TL'den yaptı.

Euro 23.0960 TL alış fiyatından, 23.1185 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI: "ÖNÜMÜZDEKİ 2 HAFTA İÇİNDE..."

Dolar için açıklamada bulunan ekonomist Selçuk Geçer FED faiz kararı öncesi yatırımcılara uyarıda bulundu

"35 TL'YE KADAR ÇIKABİLİR!"

Doların önümüzdeki iki hafta içerisinde yükselişe geçeceğini ifade eden uzman isim, dolar olan veya dolar borcu olan vatandaşların elini çabuk tutması gerektiğini vurguladı.

Dolar fiyatlarındaki artışın süreceğini belirten uzman isim, ilerleyen zamanlarda 35 TL'ye kadar çıkabileceğinin altını çizdi.

Selçuk Geçer, dolar üzerinden borcu olanlara borçlarını bir an önce kapatmasını önerdi.

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