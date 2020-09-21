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Dolar yeni rekor seviyesini gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Küresel piyasaların sakin başladığı; yurt içinde ise TCMB faiz kararının piyasaların odağında olduğu haftanın başlangıcında dolar/TL'den rekor geldi. Haftalardır rekor yükselişini sürdüren kur, zirve seviyesini 7,60'ın üzerine taşıdı.

Dolar yeni rekor seviyesini gördü

Döviz kurlarındaki yüksek tansiyon Merkez Bankası haftasında da devam ediyor. Geçen hafta 7.5785 ile yeni tarihi zirvesini test eden dolar/TL, sonra bu sabah güne 7.57 civarında başlamıştı. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 7,60'ı geçti ve rekor tazeledi.

Borsa İstanbul'da ise işlemler yatay seyirde gerçekleştiriliyor. Saat 12:02 itibarıyla BİST 100 Endeksi, 1.106 puandan gerçekleştiriliyor. Aynı dakikalarda dolar/TL 7.6018; euro/TL 8,9728'den el değiştiriyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadarınada pes bu ülkemizin merkez bankası yokmu bişeylar yapın faiz yükseltin yazık deyilmi her geçen gün tl deger kaybediyo biri buna dur desin her şey ateş pahası oldu ....!
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