Dolar yeni rekor seviyesini gördü

Döviz kurlarındaki yüksek tansiyon Merkez Bankası haftasında da devam ediyor. Geçen hafta 7.5785 ile yeni tarihi zirvesini test eden dolar/TL, sonra bu sabah güne 7.57 civarında başlamıştı. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 7,60'ı geçti ve rekor tazeledi.
Borsa İstanbul'da ise işlemler yatay seyirde gerçekleştiriliyor. Saat 12:02 itibarıyla BİST 100 Endeksi, 1.106 puandan gerçekleştiriliyor. Aynı dakikalarda dolar/TL 7.6018; euro/TL 8,9728'den el değiştiriyor.
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