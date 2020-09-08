Dolar yeni rekor seviyeyi gördü

Piyasalar güne Japonya'da yaşanan tarihi daralma haberi ile başladı. Japonya ekonomisi koronavirüs salgınında şirketlerin başlangıçta düşünülenden daha fazla hırpalaması sonucu ikinci çeyrekte yüzde 28,1 ile İkinci Dünya Savaşı sonrası en sert daralmasını kaydetti.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,4824 ile yeni tarihi zirve seviyeyi gördü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu arada Merkez Bankası, 6 Ekim vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı.

