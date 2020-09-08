FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar yeni rekor seviyeyi gördü

Dolar yeni rekor seviyeyi gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

Doların son haftada değerlenmesi hem de TL’deki baskı ile haftaya yükselişle başladı. Dün 7,46 ile rekor kıran kur bugün de 7,4824’ye yükselerek rekor tazelemeye devam etti.

Dolar yeni rekor seviyeyi gördü

Piyasalar güne Japonya'da yaşanan tarihi daralma haberi ile başladı. Japonya ekonomisi koronavirüs salgınında şirketlerin başlangıçta düşünülenden daha fazla hırpalaması sonucu ikinci çeyrekte yüzde 28,1 ile İkinci Dünya Savaşı sonrası en sert daralmasını kaydetti.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,4824 ile yeni tarihi zirve seviyeyi gördü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu arada Merkez Bankası, 6 Ekim vadeli 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Dolar yükseliyor mu?Dolar yükseliyor mu?
5 yıl içinde başvurmazsanız hakkınız yanıyor!5 yıl içinde başvurmazsanız hakkınız yanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Altın fiyatları hareketlendi!
Altın fiyatları hareketlendi!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dolar düşüşe geçti!
Dolar düşüşe geçti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar yükseliyor mu? Dolar düşer mi? Dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Dolar yükseliyor mu?
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 8 Eylül 2020 Salı dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar yükselişe devam ediyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 7 Eylül 2020 Pazartesi dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL, 7,44 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 7,44 seviyesinden işlem görüyor
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 4 Eylül 2020 Cuma dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne hareketli başladı!
Dolarda yeni zirve: 7,45 seviyesini aştı
Yeni rekor geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.