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Dolar yılın en yüksek seviyesinde

DOVİZ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Dolar/TL küresel piyasalarda devam eden koronavirüs endişeleriyle yükselişini sürdürdü. Dolar, TL karşısında 6,6694 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar yılın en yüksek seviyesinde

Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL 6,6694 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde, Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

EKONOMİK ETKİLER İZLENİYOR

Bugün iç piyasada PMI ve İstanbul öncü enflasyon verileri izlenecek. Dış piyasalarda da benzer şekilde PMI verileri takip edilecek. ABD ISM ve istihdam verileri de izlencek.

Virüsün Türkiye'de de yayılımı devam ederken sosyal ve ekonomik hayat da her geçen gün daha da etkileniyor. Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 13,531'e ulaştı, 214 kişi de hayatını kaybetti.

Sınırlamaların ve tedbirlerin Türkiye ekonomisine etkisi de piyasalarda yakından takip edilen bir süreç.

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dolar, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
keske bu haberi yapmayaydiniz, ekonomi kotu filan mi demek istediniz, fetocumusunuz, yoksa cehepeli mi? Neyse size tedbiren yurt disi yasagi geliyor.
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