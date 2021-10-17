Dolar yükseliş trendinde! 17 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Ekim Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın son gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 17 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 17 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

17 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan piyasaların kapalı olduğu 17 Ekim Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,2611 TL'den yapan dolar, şu anda 9,2604 TL alış ve 9,2620 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %3.26 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.91 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%1,11'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,7467 TL'den yapan euro şu anda 10,7014 TL alış ve 10,7921 TL satış fiyatına sahip.



