Dolar yükseliş trendinde! 2 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 2 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 2 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

2 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 2 Kasım Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,5432 TL'den yapan dolar, şu anda 9,5406 TL alış ve 9,5459 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0,39 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.16 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,19'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,0833 TL'den yapan euro şu anda 11,0773 TL alış ve 11,0894 TL satış fiyatına sahip.



