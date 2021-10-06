Dolar yükseliş trendinde! 6 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın üçüncü gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 6 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 6 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

6 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 6 Ekim Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,8840 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8813 TL alış ve 8,8868 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.06 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.15 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%17'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2996 TL'den yapan euro şu anda 10,2896 TL alış ve 10,3097 TL satış fiyatına sahip.



