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Dolar yükseliş trendinde! 6 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.10.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 6 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yükseliş trendinde! 6 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın üçüncü gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 6 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 6 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

6 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 6 Ekim Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,8840 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8813 TL alış ve 8,8868 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.06 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.15 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%17'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2996 TL'den yapan euro şu anda 10,2896 TL alış ve 10,3097 TL satış fiyatına sahip.


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Euro Amerikan Doları
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