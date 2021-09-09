Dolar yükselişe devam ediyor! 9 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Eylül Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın dördüncü gününde dolardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 9 Eylül'de yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 9 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

9 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın dördüncü günü olan 9 Eylül Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,4765 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4717 TL alış ve 8,4815 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %2.07 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.17 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,18'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,0299 TL'den yapan euro şu anda 10,0248 TL alış ve 10,0351 TL satış fiyatına sahip.



