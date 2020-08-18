Dolar yükselişe geçti! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 18 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs salgını ile AB ülkelerinin normalleşmeyi desteklemek için yaptığı teşviklerden dolar fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklaması, Beyrut'taki patlama, AB ülkelerinin ikinci bir koronavirüs salgını endişesi ile yaptığı teşvikler ve Merkez Bankası'nın likidite hamlesi gibi yaşanan durumlar dolar fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 18 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

18 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Ağustoa 2020 salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...