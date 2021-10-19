Dolar yükselişi sürdürüyor! 19 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ikinci gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 19 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 19 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

19 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 19 Ekim Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,3569 TL'den yapan dolar, şu anda 9,3523 TL alış ve 9,3616 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %3.22 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.04 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,51'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,9012 TL'den yapan euro şu anda 10,8963 TL alış ve 10,9063 TL satış fiyatına sahip.



