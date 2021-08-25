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Dolar yükselişi sürdürüyor! 25 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

25.08.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 25 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar dolardaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 25 Ağustos'ta yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 25 Ağustos 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

25 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın ikinci günü olan 25 Ağustos Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,4103 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4095 TL alış ve 8,4112 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.86 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.17 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%0,07'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8897 TL'den yapan euro şu anda 9,8793 TL alış ve 9,9003 TL satış fiyatına sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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