Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! 3 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 3 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 3 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

3 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 3 Kasım Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,6020 TL'den yapan dolar, şu anda 9,5998 TL alış ve 9,6042 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0,18 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.04 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,16'lık bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,1331 TL'den yapan euro şu anda 11,1256 TL alış ve 11,1406 TL satış fiyatına sahip.



