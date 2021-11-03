FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! 3 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! 3 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

03.11.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 9,85 lira seviyesini aşmıştı. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 3 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 3 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 3 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

3 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 3 Kasım Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 9,6020 TL'den yapan dolar, şu anda 9,5998 TL alış ve 9,6042 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0,18 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.04 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,16'lık bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,1331 TL'den yapan euro şu anda 11,1256 TL alış ve 11,1406 TL satış fiyatına sahip.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecekTüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Moody's'ten tedirgin eden ekonomi açıklaması: Gelecek yılın ilk yarısında...

Moody's'ten tedirgin eden ekonomi açıklaması: Gelecek yılın ilk yarısında...

İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.