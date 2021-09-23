Dolar yükselişte! 23 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Eylül Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın dördüncü gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 23 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 23 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

23 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 23 Eylül Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,6665 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6635 TL alış ve 8,6696 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.23 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0,17 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,51'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,1618 TL'den yapan euro şu anda 10,1517 TL alış ve 10,1661 TL satış fiyatına sahip.



