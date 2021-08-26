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Dolar yükselişte! 26 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

26.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık olarak değişimler göstermeye devam etti. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 26 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın dördüncü gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 26 Ağustos'ta yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 26 Ağustos 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro bugün ne kadar?

26 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın dördüncü günü olan 26 Ağustos Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Son kapanışını 8,3744 TL'den yapan dolar, şu anda 8,3738 TL alış ve 8,3751 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-1.32 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.02 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%0,18'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8762 TL'den yapan euro şu anda 9,8674 TL alış ve 9,8852 TL satış fiyatına sahip.


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Euro Amerikan Doları
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