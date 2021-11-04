Dolar yükselişte! 4 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Kasım Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 4 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 4 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

4 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 4 Kasım Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 9,6611 TL'den yapan dolar, şu anda 9,6606 TL alış ve 9,6616 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0,73 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.2 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,01'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,2191 TL'den yapan euro şu anda 11,1978 TL alış ve 11,2405 TL satış fiyatına sahip.

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