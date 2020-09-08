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Dolar yükseliyor mu? Dolar düşer mi? Dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Altının yanı sıra dövizde de yaşanan hareketlilik vatandaşların yatırım konusunda kafa karışıklığı yaşamasına neden oluyor. Yaşanan güncel gelişmeler yakından takip edilirken dolar yükseliyor mu ve dolar düşer mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte dolar kuru ile ilgili tüm merak edilenler ve dolar kuru ne kadar sorusunun yanıtı…

Dolar yükseliyor mu? Dolar düşer mi? Dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

Dolar yükseliyor mu sorusu özellikle dövize yatırım yapan ya da yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir alım fırsatı yakalamak için vatandaşlar tarafından dolar düşer mi sorusu da soruluyor. Son gelişmelere göre güvenli varlık olarak cazibesini artıran ABD doları, önemli para birimleri karşısında yükseliş gösterdi. Sterlin ise anlaşmasız Brexit riski artışı nedeniyle kaybını artırdı. Peki, dolar ne olacak? İşte detaylar...

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Vatandaşlar ve yatırımcılar arasında bir süredir dolar yükselir mi sorusu gündemdeydi. ABD doları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltma taahhüdünde bulunmasından sonra güvenli varlık şeklindeki cazibesinin artması ile beraber G-10 paralarının pek çok karşısında yükselmiş oldu. ABD hazine tahvilleri ise yatırımcıların ABD İşçi Bayramı’nda dönmesi ile yükseldi. Bunun yanı sıra sterlin de Brexit ile alakalı riskler nedeniyle Mayıs ayı itibarıyla yaşanan en uzun düşüş serisine yönelmiş oldu.

Yükseliş ihtimaline karşısı vatandaşlar arasında dolar alınır mı sorusuna da yanıt aranıyor. Önemli paraların büyük bir çoğunluğu dar bantlarda işlem gördü. Özellikle şimdi tüm piyasada gözler, Avrupa Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi.

Dolar yükseliyor mu? Dolar düşer mi? Dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Yatırımcılar arasında dolar düşecek mi sorusu tartışılırken bir yandan da yükselişin nedenleri araştırılıyor. Singapur’da StoneX Group Döviz traderı Mingze Wu, bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu durumu daha ziyade dolar/Asya paralı öncülüğünde bir dolar yükselişi gibi gördüğünü söyleyen Wu, Donald Trump’ın ABD ekonomisini Çin’den ayrıştırma isteğini ima etmesinin ardından Asya paralarından bir miktar gerileme olduğunu belirtti.

Dolar artar mı sorusuna yanıt aranırken bir yandan da diğer para birimlerinin durumu da merak ediliyor. Commonwealth Bank of Australia döviz stratejisti Kim Mundy, İngiltere ve ABD arasında ticaret anlaşması olmayacağına dair risklerin artmasıyla beraber Sterlin’in tüm önemli para birimleri karşısında düşük performans gösterdiğini belirtti. Aynı zamanda konunun gidişatına dair de değerlendirmelerde bulunan Mundy, ticaret görüşmelerinin bu hafta da devam ettiğini ve ilerleme kaydedilmesinin mümkün görünmediğini aktardı.

DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar kuru ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle dolar kuru bugün ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Dolar kuru şu sıralar; alış fiyatı 7,4607 TL ve satış fiyatı 7,4652 TL olarak işlem görüyor. Aynı zamanda vatandaşlar dolar ne kadar olacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu soruya dair net bir cevap vermek çok zor olsa da Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0188’den 7,3428’e yükselirken 12 ay sonrası için ise dolar/TL beklentisi 7,2580’den 7,6751’e çıktı. Dolar kuru ne olur konusunda Merkez Bankası Eylül ayı Beklenti Anketi’nin yayımlanması da bekleniyor.

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