Dolar yükseliyor mu? Dolar düşer mi? Dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

Dolar yükseliyor mu sorusu özellikle dövize yatırım yapan ya da yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir alım fırsatı yakalamak için vatandaşlar tarafından dolar düşer mi sorusu da soruluyor. Son gelişmelere göre güvenli varlık olarak cazibesini artıran ABD doları, önemli para birimleri karşısında yükseliş gösterdi. Sterlin ise anlaşmasız Brexit riski artışı nedeniyle kaybını artırdı. Peki, dolar ne olacak? İşte detaylar...

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Vatandaşlar ve yatırımcılar arasında bir süredir dolar yükselir mi sorusu gündemdeydi. ABD doları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltma taahhüdünde bulunmasından sonra güvenli varlık şeklindeki cazibesinin artması ile beraber G-10 paralarının pek çok karşısında yükselmiş oldu. ABD hazine tahvilleri ise yatırımcıların ABD İşçi Bayramı’nda dönmesi ile yükseldi. Bunun yanı sıra sterlin de Brexit ile alakalı riskler nedeniyle Mayıs ayı itibarıyla yaşanan en uzun düşüş serisine yönelmiş oldu.