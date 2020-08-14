Dolar yükseliyor mu? Dolar ne olacak? Trump daha güçlü dolar mesajı verdi! Dolar alınır mı?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin ve sert hareketlerin yanı sıra dolar kuru ile ilgili gelişmeler de araştırılıyor. Çok sayıda insan dolar yükseldi mi ya da dolar düşecek mi şeklinde sorular soruyor. Analistlere göre; Kurban Bayramı sonrasında geçtiğimiz hafta boyunca dalgalı bir seyrin izlendiği ve 7 seviyesinin aşıldığı kur, Merkez Bankası likidite azaltıcı önlemlerinin sonrasında hızını kesti.

Bir aylık suskunluk döneminden sonra Temmuz ayı sonunda dar bandını kırmış olan kurda geçtiğimiz hafta rekor yaşanmıştı. Bu nedenle dolar düşecek mi son dakika gelişmeleri herkes tarafından yakından takip edildi. Peki, bundan sonra dolar yükselir mi? Dolar yükselirse ne olur?

Dolar yükselecek mi?

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar; dolar yükseliş devam eder mi sorusunun sorulmasına neden oldu. Reuters haberine göre Donald Trump, Fox Business Network kanalında dolar ile ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Haberlere göre; Donald Trump, doları güçlendirdiğini ve ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendireceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Trump seçilirse dolar ne olur soruları sorulmaya başladı. Peki, Trump’ın açıklamalarına bakıldığında dolar düşer mi yoksa yükselir mi? Dolar fiyatı ne olur ile ilgili olarak vatandaşlar dolar ne olur uzman yorumları konusunda araştırma yapıyor.