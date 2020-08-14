Dolar yükseliyor mu? Dolar ne olacak? Trump daha güçlü dolar mesajı verdi! Dolar alınır mı?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin ve sert hareketlerin yanı sıra dolar kuru ile ilgili gelişmeler de araştırılıyor. Çok sayıda insan dolar yükseldi mi ya da dolar düşecek mi şeklinde sorular soruyor. Analistlere göre; Kurban Bayramı sonrasında geçtiğimiz hafta boyunca dalgalı bir seyrin izlendiği ve 7 seviyesinin aşıldığı kur, Merkez Bankası likidite azaltıcı önlemlerinin sonrasında hızını kesti.
Bir aylık suskunluk döneminden sonra Temmuz ayı sonunda dar bandını kırmış olan kurda geçtiğimiz hafta rekor yaşanmıştı. Bu nedenle dolar düşecek mi son dakika gelişmeleri herkes tarafından yakından takip edildi. Peki, bundan sonra dolar yükselir mi? Dolar yükselirse ne olur?
Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar; dolar yükseliş devam eder mi sorusunun sorulmasına neden oldu. Reuters haberine göre Donald Trump, Fox Business Network kanalında dolar ile ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Haberlere göre; Donald Trump, doları güçlendirdiğini ve ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendireceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Trump seçilirse dolar ne olur soruları sorulmaya başladı. Peki, Trump’ın açıklamalarına bakıldığında dolar düşer mi yoksa yükselir mi? Dolar fiyatı ne olur ile ilgili olarak vatandaşlar dolar ne olur uzman yorumları konusunda araştırma yapıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 TL’den, euro ise 8,6880 TL’den güne başladı. Her yeni günde dolar ne durumda sorusunun yanıtı araştırılıyor. Serbest piyasada 7,3440 TL’den alınan dolar 7,3460 TL’den satılıyor. Dolar ne kadar olacak konusunun yanı sıra Euro’nun durumu da merak ediliyor. Euro satış fiyatı da 8,6880 TL olarak belirlendi. Dün kapanış sırasında dolar satış fiyatı 7,3160 TL, euro satış fiyatı da 8,6730 TL olmuştu. Dolar/TL kuru için haftalık yükseliş cuma günü itibarıyla %1.30 civarlarında yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum